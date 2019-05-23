بريطانيا تتهم الاستخبارات الروسية بتقويض البنية التحتية عبر الهجمات الإلكترونية

اتهمت الخارجية البريطانية، هيئة الاستخبارات الروسية، بمحاولة تقويض البنية التحتية الحيوية للعديد من الدول من خلال القيام بهجمات إلكترونية .





ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن كلمة لوزير الخارجية البريطانية: "نعتقد أن هيئة الاستخبارات الروسية تستهدف البنية التحتية الوطنية الحاسمة للعديد من البلدان للعثور على نقاط ضعف فيها"، مشيرًا إلى أن هذه الحملة العالمية تهدف أيضًا إلى تقويض أنظمة الحكومات المركزية.





واستطرد: "يمكنني الكشف أنه خلال الـ 18 شهرًا الماضية، قام المركز القومي للأمن السيبراني بتبادل المعلومات والاستنتاجات مع 16 دولة من حلفاء الناتو ومع عدد أكبر من الدول من خارج الناتو — فيما يتعلق بالنشاط السيبراني الروسي في بلادهم".





وفي نفس السياق، نبه الوزير على أن بلاده تتبادل الخبرة الفنية من أجل مساعدة دول أخرى على مواجهة التهديد الروسي.





وسيعطي "جريمي هانت" للدول الأعضاء مثالًا على هذه الأعمال، المحاولات المزعومة للتدخل الروسي في الانتخابات في أوكرانيا والولايات المتحدة.



