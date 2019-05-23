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شاهد.. الأرصاد تقارن بين درجات الحرارة اليوم وفي عامي 2016 و1988 

الخميس 23/مايو/2019 - 06:31 ص
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
محمد القاضي
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب وطبيعة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد الفترة الحالية.

وقال "عبد العال"، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد موسي" في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، إن الجزء الثاني من فصل الربيع يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تزامنًا مع فصل الصيف، موضحًا أن درجات الحرارة قد وصلت في القاهرة عام 2016 إلى 46 درجة، وفي عام 1988 وصلت إلى 47 درجة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة سجلت اليوم 43 درجة في القاهرة، لافتا إلى أن الوقت الحالي يشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة خلال العام وهذا طبيعيا ويحدث كل عام.

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