بتكلفة 9 ملايين جنيه..تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة "أبو بري" للتعليم الأساسي بديرب نجم

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وفي هذا الإطار قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة أبو بري للتعليم الأساسي، والتي تُنفذ تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بتكلفة إجمالية قدرها ٩ ملايين جنيه.

أكد محافظ الشرقية أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى مكوّن من أربعة أدوار تعليمية متكاملة، وقد بلغت نسبة التنفيذ الحالية 70%، ويجري حاليًا استكمال الأعمال الخاصة بسور المدرسة.

وشدد رئيس المركز على أهمية التزام الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، وفقًا للجدول الزمني المعتمد، تمهيدًا لدخول المبنى الخدمة الفعلية، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.