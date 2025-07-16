إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركزي الزقازيق والحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح وبمركز الحسينية برئاسة المهندس محمد العوضي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتم تنفيذ إزالة ٤ حالات تعدي بمساحة ١١٥ متر مباني و٤ حالات تعدي على مساحة ٢ فدان و ١٧ قيراط و١٠ سهم بنطاق المحافظة باليوم السادس من المرحلة الثالثة من الموجه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.