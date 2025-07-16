اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه بعد مسيرة امتدت خمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة مقبلة معها.

وتابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: “في السياق نفسه، تشكر الأستاذة لميس الحديدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على السنوات الخمس التي شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة.”

ووجهت الإعلامية لميس الحديدى الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الخمس سنوات التى شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة.