بسبب ركن السيارة.. مشاجرة عنيفة بين مصري وسوري في الكويت

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس، بأن الشرطة الكويتية ألقت القبض على وافد مصري وآخر سوري في منطقة حولي، وذلك بسبب مشاجرة عنيفة اندلعت بينهما في الشارع إثر خلاف على موقف سيارة.



وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر أمنية: "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن مشاجرة في إحدى مناطق محافظة حولي تخللها ضرب وشتم بين مصري وسوري، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن إلى مكان البلاغ، وعندما حلّ عناصرها في المكان وجدوا المتشاجرين وفرقوا كل طرف عن الآخر، وبالتدقيق على بياناتهما، وجدوا أنهما مصري وسوري واقتيدا إلى مخفر المنطقة".



وأوضحت المصادر: "بالتحقيق مع المتهاوشين، ذكر المصري أن السوري قام بإغلاق طريق الخروج على سيارته، ما تسبب في تعطيله عن قضاء مصالحه، وعندما عاتبه على فعلته اعترض وتطورت الأمور إلى الضرب والسب، وسجلت قضية تبادل ضرب بحقهما".