شاهد.. تصادم أتوبيسين وسيارة نقل على زراعي بنها دون إصابات

شهد طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي السريع حادث سير بين أتوبيسين للنقل العام وسيارة نقل دون وقوع اى اصابات وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ.



وتبين من المعاينة تعطل أحد الأتوبيسين وتم سحبه بأتوبيس آخر وأثناء سيرهما قطعت سيارة نقل ثقيل الطريق أمامها للدوران للجهة الأخري ما أسفر عن تصادمها وتحطم الألواح الزجاجية الأمامية والخلفية.



من جانبه أكد المهندس حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، أنه تم إبلاغ غرفة عمليات المدينة والمرور وتم الانتقال لمكان وقوع الحادث ورفع آثار التصادم، مشيرا إلى أن الأتوبيسين يتبعان هيئة النقل العام وأثناء قرب أحد الأتوبيسات بالآخر لتعطله بسبب ارتفاع درجة الحرارة قطعت سيار نقل ثقيل الطريق أمامهما ما تسبب في وقوع الحادث دون وجود إصابات حيث أنهما كانا خاليان من الركاب، وفرت السيارة النقل هاربة.

