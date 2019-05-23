حرب البيانات تشتعل.. ختام الدورى يثير أزمة بين الكبار والمهددين بالهبوط

طوارئ فى الأهلي

الزمالك يرفع شعار التحدى

بتروجيت يرفض خوض لقاء المقاولون

الحدود يطالب بالتأجيل إلى ما بعد كان 2019



مدرب الحدود يهدد بعدم استكمال الدورى

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن الفريق لن يستكمل الدوري الممتاز في حال تطبيق الجدول الذي أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين وقال فى تصريحات تليفزيونية: "النادي يتمسك في حقة بمواجهة الزمالك قبل مواجهة بيراميدز"، مشددا على أن الفريق بذل قصارى جهده طوال الموسم للبقاء في الدوري الممتاز ولا يجوز إجراء تلك التغييرات قبل مباراتين من انتهاء الدوري الممتاز.

الحرس يطلب مواجهة الزمالك قبل لقاء بيراميدز

لجنة المسابقات توضح أسباب التعديل

عقب إعلان لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين عن مواعيد الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز، خرجت مجالس إدارات الأندية بالعديد من البيانات التى تهدد برفض تلك المواعيد بداعى عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.ونشبت أزمة حقيقية بين كبار الأندية الأهلي والزمالك حول ميعاد لقاء القمة رقم 118 وإقامته قبل أمم أفريقيا أو بعده، فضلا عن الفرق المهددة بالهبوط ومطالبتها بتعديل المواعيد بما يتوافق مع مبدأ المساواة فيما بينها نظرا لكونها تتسم بالحساسية فى ظل هبوط فريقى الداخلية والنجوم ويتبقى فرق ثالث مهدد بالهبوط إلى دورى المظاليم."صدى البلد" يرصد حرب البيانات من قبل الأندية لمحاولة الضغط على اتحاد الكرة لتأجيل الجولة الأخيرة إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، اليوم، الخميس، لمعرفة الرؤية الفنية للجهاز من جدول المباريات، والمواعيد المقترحة، وترتيب اللقاءات وتأثير الصراع في القمة والقاع على أهمية المباريات.جاء ذلك فور إعلان لجنة المسابقات عن جدول المباريات وخلال من تحديد موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك رقم 118، وأن حرس الحدود سوف يلاقي بيراميدز يوم 30 مايو كما يواجه الزمالك فريق الانتاج الحربي في اليوم ذاته، فيما سيلتقي أيا من فريقي الحدود أو الجونة أمام الزمالك يوم 3 يونيو، وذلك وفقا لنتائج الفريقين المتنافسين علي معركة الهبوط قبل مواجهة الفارس الأبيض.أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، استعداد فريقه التام لمواجهة الأهلى اليوم ردا على مسئولى القلعة الحمراء بشأن رفضهم خوض مباراة المقاولون العرب فى جولة الـ33 لبطولة الدورى المقرر لها الثلاثاء المقبل، وقال فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى هيلعب غصب عنه لقاء المقاولون، سبق وتم تأجيل مباريات بالجملة للفريق الأحمر عندما كان يخوض نهائي دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضي ولم نعترض والآن يعترضون ويريدون عرقلة مسيرة الزمالك لأنه يلعب نهائى الكونفدرالية".وشدد منصور على أن الزمالك مستعد لمواجهة الأهلى فى أى وقت، مؤكدا أن الفريق الأحمر ليس مرعبا والفارس الأبيض لا يخشى أحدا.خاطب نادي بتروجت اتحاد الكرة برفضه خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد نظرا لعدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط جميع مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.ونشر الفريق البترولى بيانا رسميا، جاء نصه كالتالى: "تعقيبًا على إصدار جدول الأسبوع الأخير للدورى المصرى، قرر نادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التى من المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.ويرفض نادي بتروجت بشكل قاطع استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقًا لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقًا لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادى المقاولون مباراته ضد الأهلى فى بطولة الدورى أولًا قبل مواجهة بتروجت، وأيضًا لعب المباريات المؤجله لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34.والصورة باتت واضحة للجميع الآن، حيث تم إجبار بتروجت على لعب مباريات مضغوطة وصلت إلى خوض مواجهات بفاصل زمنى 72 ساعة فقط، وهذا الأمر ليس له علاقة ببقية الفرق الأخرى نهائيًا.ويصر نادى بتروجت على خوض الأسبوع الأخير 34 لجميع الفرق فى وقت واحد تعميمًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذه أبسط حقوق النادى، وحال حدوث غير ذلك فسيكون هناك اتجاه معين لهبوط فريق بتروجت للدرجة الثانية، وأن أمور مسابقة الدوري تدار بشكل غير حيادى وتميز فرقا عن الأخرى.رفض نادى حرس الحدود فى خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة مباراة بيراميدز فى الأسبوع الـ34 بالدورى الممتاز المقرر إقامته يوم 30 مايو الجارى وتمسك مجلس إدارة النادى العسكرى بخوض مباراة الزمالك أولا ثم يليها فريق بيراميدز بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المهددة إلى الهبوط.وطالب حرس الحدود فى خطابه لاتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة مبديا استعداده لتأجيل جميع المباريات حتى نهاية أمم أفريقيا.وقال العشري إن مجلس إدارة النادي يجري مخاطبات الآن مع اتحاد الكرة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، مضيفا أن الاتحاد يسعى دائما لدعم الفرق الكبرى ولكن لا يحدث نفس الأمر مع باقي الفرق.شن مسئولو حرس الحدود انتقادا لاذعا علي جدول مباريات الأسبوع الـ 34 وباقي المباريات المؤجلة بعدما رفضوا مواجهة فريق بيراميدز والمقرر لها 30 مايو القادم قبل أن يلاقوا فريق الزمالك بحسب الترتيب الطبيعي لجدول المباريات.وتحدث أحد أعضاء الجهاز الفني من الفريق العسكري لموقع "صدى البلد" قائلا: "مواجهتنا مع الزمالك تسبق مواجهة بيراميدز بحسب الجدول الذي أرسله اتحاد الكرة أيضا وفقا للترتيب المنطقي لمواجهاتنا المسابقة وهو مواجهة الزمالك أولا".وأضاف: "لقاؤنا مع الزمالك هو لقاء مؤجل من الجولة الـ30 ولقاء الزمالك مع الإنتاج مؤجل من الجولة الـ31، فكيف لا يخوض الزمالك مؤجلاته بالترتيب كما وُضع في الجدول الذي أُرسل لنا سابقا".وأكمل: "لجنة المسابقات أرسلت لنا خطاب بأن مواجهتنا مع الزمالك سيتم تحديدها وفقا لموقف الزمالك في بطولة أفريقيا، وكانت من المقرر أن تقام في الأيام الأخيرة من شهر أبريل إذا لم يتأهل الزمالك لأدوار متقدمة في الكونفدرالية، لذا فمن الأحق أن نواجهه أول فريق بعد الانتهاء من منافسات البطولة الأفريقية".واستطرد: "لن نواجه بيراميدز قبل أن نخوض مبارتنا مع الزمالك في الدوري وفقا لترتيب اللقاءات المنطقي وتماشيا مع مبدأ تكافؤ الفرص، فالفريق الأبيض سيكون مرهقا عقب نهائي الكونفدرالية وسوف يفتقد أهم أسلحته مثل طارق حامد والنقاز وعمر السعيد، فهل من الطبيعي أن توضع له مباراة مع فريق موقفه غير متأزم مثلنا في الدوري وهو الإنتاج الحربي".واختتم: "ليس لنا ندخل في ترتيب المباريات ونريد العدالة فقط ونحن نصارع على البقاء في الدوري ولن نقبل أن يضيع مجهود فريق كامل طول الموسم".أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن صعوبة الوقت التي صادفت الموسم المحلي الحالي لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط بل عانت منها أفريقيا لأنه موسم استثنائي بسبب تغيير مواعيد المسابقات الأفريقية، مما أجبرنا على أن نلعب دورتين لكل بطولة أفريقية خلال الموسم الحالي.وقال حسين إن إنهاء الدوري عمليا في 3 يونيو المقبل - باستثناء مباراتين - يعد إنجازا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديا (34 أسبوعا) مقارنة بالدوري المغربي الذي يضم 16 ناديا والدوري التونسي 14 ناديا وكلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل.وعن شكوى بعض الأندية التي تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر، أكد رئيس لجنة المسابقات أن ذلك وارد الحدوث في أي مكان في العالم ضاربا المثل بنادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له محمد صلاح، نجم مصر، وقد أنهى الدوري يوم 12 مايو الحالي، في حين يستكمل تدريباته منذ ذلك التاريخ استعدادا لمباراة في بطولة أوروبا ستقام 1 يونيو المقبل.