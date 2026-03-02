ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر ودون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمركز المحلة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية



وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية من إدارة تموين مركز المحلة تحت إشراف هيثم علام مدير الإدارة، من ضبط 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع غير مرخص بمركز المحلة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين

وتحريزها ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.