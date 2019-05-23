منتصف يونيو.. راغب علامة يستعد لجولة فنية في أمريكا

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة، لإحياء جولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو المُقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.



ويبدأ علامة جولته الفنية، بثلاث حفلات متتالية: الأولى بمدينة ديترويت 14 يونيو، والثانية في بوستون 15 يونيو، والثالثة في باهاماس 16 يونيو.



ويحصل راغب بعدها على 5 أيام راحة، ثم يستأنف جولته بحفل سان خوسيه 21 يونيو، ثم حفل لاس فيجاس في اليوم التالي 22 يونيو.



ويختتم جولته الفنية بحفلين متتاليين، الأولى في واشنطن 28 يونيو، والثانية بمدينة نيو جيرسي في اليوم التالي 29 يونيو.