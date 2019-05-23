ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

منتصف يونيو.. راغب علامة يستعد لجولة فنية في أمريكا

الخميس 23/مايو/2019 - 02:47 م
راغب علامة
راغب علامة
سعيد فراج
يستعد الفنان اللبناني راغب علامة، لإحياء جولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو المُقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

ويبدأ علامة جولته الفنية، بثلاث حفلات متتالية: الأولى بمدينة ديترويت 14 يونيو، والثانية في بوستون 15 يونيو، والثالثة في باهاماس 16 يونيو.

ويحصل راغب بعدها على 5 أيام راحة، ثم يستأنف جولته بحفل سان خوسيه 21 يونيو، ثم حفل لاس فيجاس في اليوم التالي 22 يونيو.

ويختتم جولته الفنية بحفلين متتاليين، الأولى في واشنطن 28 يونيو، والثانية بمدينة نيو جيرسي في اليوم التالي 29 يونيو.
منتصف يونيو.. راغب علامة يستعد لجولة فنية في أمريكا

ترشيحاتنا

لبحث جدول المباريات والصراع على القمة.. الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ في الأهلي

إعلان الجفري وإيحاءات جنسية.. تقرير قومي الطفولة عن إعلانات رمضان

شاهد.. دينا الشربينى ترتدى قميص عمرو دياب

تعرف على ثوابه.. الإفتاء توضح دعاء الحر الشديد

بسبب قطر.. الفيفا تفشل في توسيع مونديال كأس العالم 2022

حسابيا.. عيد الفطر المبارك يوافق الثلاثاء 4 يونيو المقبل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور

صيام وحر.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور