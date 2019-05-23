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رياضة

المباريات المتبقية للزمالك .. 5 أبرزها قمة الأهلي والإسماعيلي

الخميس 23/مايو/2019 - 05:07 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسرى غازى
ينشر صدى البلد المباريات المتبقية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى الدورى الممتاز حيث يتبقى للفارس الأبيض 5 مباريات فى مشوار المنافسة مع النادى الأهلى على التتويج بلقب المسابقة المحلية فى النسخة رقم 60.

ومن المقرر أن يلتقى الفارس الأبيض بقيادة السويسرى كريستيان جروس الإنتاج الحربي يوم 30 مايو الجارى بعدما أعلن أمس الأربعاء المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن مواعيد الجولة الأخيرة فى البطولة المحلية.

ويواجه الزمالك فريق الجونة أو حرس الحدود يوم 3 يونيو القادم على أن يخوض مباراتى الإسماعيلي وقمة الأهلى بعد انتهاء امم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

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