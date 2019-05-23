فى ثانى احتفالات رمضان.. المركز الثقافى بطنطا كامل العدد

استكمالا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية، احتفل المركز الثقافى بطنطا بالليلة الثانية من ليالى رمضان، بتنظيم لقاء ثقافى حول "ثقافة الحوار والاختلاف فى الفكر الاسلامى" القاء د. محمد أبو المجد أخصائى تحليل الخطاب وعلوم اللغة، أكد فيه ان الإنسان يجب أن يلجأ إلى التواصل مع الآخرين من خلال الحوار .



وأضاف أن ثقافة الحوار تعنى قبول الآخر بما هو عليه من إختلاف دينى أو مذهبى أو سياسى.. أما عن موضوع الاختلاف فقد تحدث عن الإنسان عندما يمر فى حياته بثقافة الاختلاف وفكرة الرأى والرأى الأخر، وأن سنة الحياة قائمة على الاختلاف، وهنا تختلف درجات التفكر والتعقل من إنسان إلى آخر .



وعلى التوالى نظم المركز مسابقة فى المعلومات العامة وتوزيع هدايا على الفائزين من خلال عروض استعراضية للاطفال مع بوجى وطمطم وعم شكشك وسط حضور واقبال كبير من الاطفال والمشاركين بالحفل، واختتم المركز الحفل الفنى بعرض لفرقة غزل المحلة للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمود صفوت حيث قدمت الفرقة باقة منوعة من الأغانى الوطنية وأغانى الزمن الجميل على أنغام الموسيقى العربية، منها "مال القمر، أحلف بسماها، ليلة أمبارح، زى العسل، أنا فى انتظارك، غنيلى شوية، غريب الدار، قدك المياس" .