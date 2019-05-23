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أخبار العالم

التحالف بقيادة السعودية: دمرنا طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

الخميس 23/مايو/2019 - 06:44 م
المالكي
المالكي
نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن قوله إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن مستهدفة مطار نجران.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله "اليوم تمكنت... قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا".

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