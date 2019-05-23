المفتي: الإفتاء نجحت في خطابها مع الشباب عبر التواصل الاجتماعي .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء نجحت في خطابها مع الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني من خلال الفتاوى اليومية والبث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار.



وأضاف المفتي خلال حوار عبر فضائية " سي بي سي" أن التكوين العلمي والتأهيل المهنى للشباب أمر مهم في مجتمعنا، ولو هناك خطأ نعيد تصحيح المسار مرة أخرى مع الشباب حتى يكون قادرًا على مواصلة المسير على كافة المستويات العديدة .



وأشار إلى أن الدولة الفترة الحالية تهتم بقضايا الشباب وهذا أمر في غاية الذكاء، لأن الشباب يقدم أكثر عندما تكون له القيادة.



