قمر في جميع أحوالها.. لقاء الخميسي تتألق بملابس رمضانية.. صور



نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام بإطلالة غير متوقعة وعلى عكس جميع إطلالتها التي من المعتادة الظهور بها، وقد تناسبت إطلالتها مع الأجواء الرمضانية، وهو ما عبرت عنه في منشوراتها على صورتها بكلمات " ليلة من ليالي رمضان الكريم".



وارتدت لقاء جيبة باللون الاسود المنقوشة بنجوم باللون الابيض والذهبي، وعليها بلوزة بأرضية سوداء، وعليها خطوط بيضاء وذهبية، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من إطلالتها بشكل أنيقة ومميز.



واختارت لقاء رفع شعرها إلى الوراء، بعد ان قصته جرسون، وهو ما ابرز جمال ملامحها مع اختيارها مكياج راقي ومتناسب بشكل كبير مع إطلالتها، فقد وضعت اللون النبيتي كأحمر شفاه مع إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود.



ولم تتكلف لقاء في ارتداء الاكسسورات فقد اختارت قرطين كبيرين باللون الذهبي، مع ارتداء بعض الخواتم التي تتناسب مع إطلالتها، بالإضافة إلى اختيارها حقيبة باللون الأسود المطعمة بحامل من اللون الذهبي.



وإليكم الصور التي تكشف تفاصيل إطلالتها..