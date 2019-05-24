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تعليم

كل ما تريد معرفته عن التقديم في المدارس الرياضية

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:00 ص
المدارس الرياضية
المدارس الرياضية
ياســـمين بدوي
تم اليوم الإعلان عن قبول دفعة جديدة للتقدم للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين /بنات للعام الدراسي 2019/2020 ، بمحافظات (القاهرة ، والإسكندرية ، والمنوفية ، الشرقية ، بورسعيد ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الفيوم للبنين و البنات) .. و محافظات (الجيزة ، القليوبية ، وسوهاج ، والأقصر ، أسوان للبنين فقط).

وتتمثل شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية في: أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الاول الإعدادي ، ويسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادي من يوم السبت 6 يوليو 2019 وحتى الخميس الموافق 25 يوليو 2019 .

كما يشترط اجتياز الطالب الكشف الطبي (نظر ، صدر ، قلب ، اختبار الذكاء ) على أن يكون من التأمين الصحي أو احدى المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة ، ويشترط أيضا اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.

أما عن شروط القبول بالمرحلة الثانوية الرياضية ، فيتم فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي وفقا للشروط التالية :

يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوي بدءا من 6 يوليو 2019 وحتى الخميس الموافق 25 يوليو 2019 ، و يشترط اجتياز الطالب الكشف الطبي (نظر و صدر و قلب و اختبار الذكاء ) على أن يكون من التأمين الصحي أو احدى المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة ، كما يشترط اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية ، ويشترط كذلك حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو افريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي ، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب أو الطالبة .

ويشترط حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب أو الطالبة ، أو بطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي ، ويمكن قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحادات أو المناطق الرياضية المختصة على أن يكون مستوفيا لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها.

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