أطباء الأزهر بالحسين الجامعي ينقذون شابا كاد أن يفقد أصابعه .. صور

تمكن عدد من أطباء مستشفى الحسين الجامعي بقسم جراحة التجميل وجراحة العظام، من إجراء عملية جراحية لشاب كاد أن يفقد أطراف أصابعه بسبب الألعاب النارية.



وتمكن الأطباء من علاج جرح متهتك باليد مع كسور بقاعدة إصبع الابهام نتيجة انفجار علبة ألعاب نارية بيد شاب يبلغ من العمر 24 عاما.



ووجهت أسرة المريض، الشكر لمستشفى الحسين الجامعي والأطباء الذين أجروا العملية الجراحية لابنهم.