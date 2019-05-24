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ثقافة

عروض فنون شعبية بفرع ثقافة الإسماعيلية

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:06 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الليلة السادسة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية، تضمنت الليلة عرض فني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية قدمت من خلاله فقرات "الربابة، الخلخال، التحطيب" وغيرها الكثير من الفقرات الرائعة، كما ـبهرت فرقة الإنشادية المولوية الجماهير بعروضها المميزة وذلك بحديقة الشيخ زايد، بينما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عرض فني بفايد، نال إعجاب جميع الحضور.

أعقب ذلك أمسية شعرية للشعراء مصطفى صوار وعبدالنبى شلتوت، بجانب ذلك استمرت ورشة صناعة فانوس رمضان لليوم السادس على التوالى تدريب الفنانة تسنيم أحمد، كما استمرت مسابقة الرسم ومسابقة الغناء وكان من ضمن المتسابقين فى مسابقة الغناء الشيماء حامد، عمار سامح، أحمد حسن مهدى. 

استمرت ليالى رمضان الثقافية بقصر الثقافة حيث أقيمت أمسية شعرية للشعراء صبحة أبوزيد، زينب محجوب، صفية فرجانى.

كما أقام بيت ثقافة القنطرة شرق احتفالية اليوم الواحد بعنوان "الشباب مستقبل الأمة العربية" بقرية جلبانة، تضمنت محاضرة للاستاذة شيرين معيقل، إلى جانب ورشة رسم تدريب الفنان محمد لطفى، وعقد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق مناقشة كتاب "الأشبال" ناقشته أمينة المكتبة، بينما أعدت مكتبة على الراعى معرض فنى للأطفال نتاج ورشة "فانوس رمضان".

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