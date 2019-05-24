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مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:45 ص
طائرات f35 التركية
طائرات f35 التركية
أ ش أ
كشفت لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم النقاب عن مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام القادم، التى تقدر بنحو 750 مليار دولار أمريكي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية أن مشروع ميزانية البنتاجون خلال عام 2020 يسمح بدعم سلاح الجو الأمريكي بطائرات جديدة من طراز إف 35 التي تقوم شركة لوكهيد مارتن بإنتاجها، كما أنه سوف يتضمن أيضا وبشكل فعال إنهاء الشراكة مع تركيا في إنتاج وشراء مثل هذا الطراز من الطائرات الأمريكية المتطورة حال استمرارها في شراء نظم الدفاع الصاروخي الروسي من طراز إس 400.

وأشار صوت أمريكا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب - في شهر مارس الماضي - الحصول على ذات المبلغ /750 مليار دولار/ لشراء المزيد من الطائرات وبناء المزيد من السفن الحربية لدعم القوات الأمريكية، حيث من المنتظر خلال الأسابيع القادمة أن تعرض لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب - الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - مشروعها أيضا للميزانية الدفاعية الأمريكية، والتي ينبغي أن تتوافق مع رؤية مجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه الجمهوريون - قبيل إقرار ميزانية البنتاجون بشكل نهائي.

يشار إلى أن تركيا تقوم على غرار شركاء الولايات المتحدة الآخرين في حلف الأطلنطي "الناتو" بشراء والمشاركة في برنامج إنتاج الطائرات الامريكية المتطورة من طراز "إف 35"، غير أن المسئولين الأمريكيين أكدوا أن اتجاه أنقرة لشراء نظام الدفاع الصاروخى الروسي "إس 400" من شأنه أن يعرض تأمين وسلامة المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 35" للخطر؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

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