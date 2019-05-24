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فن

محمد رمضان يغني مافيا في كواليس زلزال .. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:36 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كواليس تصوير مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان وهو يغني مقطعا من أغنيته الشهيرة "مافيا"، وأمامه بطلة المسلسل حلا شيحة وينظر لها عند ذكر اسم شخصيتها "صافية".

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

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