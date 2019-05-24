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أخبار العالم

الحكومة المالية: أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:33 ص
الدكتور بوبو سيسي
الدكتور بوبو سيسي
أ ش أ
قال الدكتور بوبو سيسي رئيس وزراء مالي إن الوضع الغذائي في بلاده مقلق، خاصة في مناطق الشمال والوسط .

وأضاف رئيس وزراء مالي - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الغذائي المالي بالعاصمة باماكو ، وفقا لما ذكرته نقلت وكالة الانباء المالية الرسمية- أن 7ر16% من السكان (نحو ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف شخص) يعانون من انعدام الأمن الغذائي من بينهم 24 ألف شخص يحتاجون دعما غذائيا مستعجلا.

وأوضح أن الوضع الغذائي في مالي لا يزال مصدر قلق في مناطق الشمال والوسط خصوصا تين بكتو وغاو وموبتي بسبب انعدام الأمن الغذائي وانعدام الأمن المدني وانتشار الأمراض المتعلقة بسوء النظافة في بعض المناطق.مشيرا إلى أن المعاناة تستفحل في مناطق غاو وتمبكتو وميناكا وسيجو ومقاطعة باماكو ، حيث تتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد في العالم عتبة الطوارئ التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وذكر رئيس وزراء مالي أن نحو 550 ألف شخص يعانون ويحتاجون إلى مساعدات غذائية مجانية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وتعاني دولة مالي التي تقع في غرب إفريقيا انفلاتا امنيا اثر سلبا على العملية التنموية بسبب انتشار الجماعات المسلحة.

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