أزمة سياسية في إسرائيل..نتنياهو يدرس حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مصادر كشفت عن دراسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإعلان عن حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة وهو ما يمثل نكسة لـ إسرائيل.



ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو قوله خلال محادثات مغلقة بأنه يدرس الإعلان عن انتخابات مبكرة بسبب تعنت زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان وإصراره على شروطه التعجيزية.



بينما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن نتنياهو ينوي الالتفاف على الرئيس الإسرائيلي والإعلان عن حل الكنيست قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الجديدة وذلك خشبة تكليف الرئيس الإسرائيلي لخصم نتنياهو "بيني جانتس" بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل نتنياهو في هذه المهمة.



واتهم نتنياهو ليبرمان بخداع ناخبيه عبر وعوده بنيته الانضمام لحكومة يمينية ولكنه في الواقع يسعى لتحطيم هذه الحكومة وبالتالي المساهمة في صعود الوسط واليسار إلى سدة الحكم.



وفي وقت لاحق دعا نتنياهو رؤساء كتل اليمين عدا ليبرمان إلى اجتماع عاجل لوضعهم في صورة آخر التطورات والخيارات المتاحة.

