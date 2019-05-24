استجابة لشكاوى المواطنين.. الجيزة تنظم حملات للقضاء على الكلاب الضالة

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الوحدات المحلية عدة حملات مكبرة للقضاء علي الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع من خلال لجان المكافحة من أطباء الصحة العامة بالمرور الدوري علي كافة الأحياء والمراكز والمدن لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن والبوابة الإلكترونية بمجلس الوزراء وكافة الجهات الحكومية.



وأسفرت الحملات عن القضاء علي أعداد كبيرة من الكلاب الضالة التى تثير الذعر للمواطنين وذلك خلال العام الحالي.



أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي ضرورة مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ولكثرة الشكاوى التى يتم تلقيها من المواطنين لزيادة أعداد الحيوانات الضالة بالشوارع مما يهدد سلامة المواطنين بالإضافة إلى وجود حالات عقر آدمي ببعض المناطق بالمحافظة.



وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري، بمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة علي الميادين والشوارع وأسفل الكباري والجراجات وحول المدارس وخاصة أماكن التجمعات وذلك وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الأمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.



وأشار راشد بأن مواصلة حملات مكافحة الحيوانات الضالة لها أهمية كبيرة في بث روح الطمأنينة والأمان داخل المواطنين خلال سيره فى الشارع.



وأوضح انه خلال الاسبوع الماضي تم القضاء على الكلاب الضاله بقرية الناصرية بالعياط وشارع ابو خضرة وشارع محمد قناوي بالحوامدية، وشارع الثلاثيني والمساكن بفيصل و شارع التيار فكري وشارع مدينة التحرير وخلف مستشفى إمبابة العام و شارع مدينة الشباب ببولاق الدكرور وبمدينة هرم سيتي بالسادس من أكتوبر.



وقال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن هناك حملات مكثفة ومستمرة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة ويتم نقلها إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الصحي والأمن وتحت الإشراف الكامل لجهاز شئون البيئة، إضافة إلى أنه بلغ عدد الكلاب المرخصة والمحصنة ضد مرض السعار خلال الفترة من يناير 2019 وحتي تاريخه حوالي 3 آلاف كلب.