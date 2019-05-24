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فن

هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها: ربنا يخليك ليا

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:01 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
محمد بدران
حرصت الفنانة الشابة هنادي مهنا، على أن تحتفل بعيد ميلاد والدها الموسيقار هاني مهنا، معبرة عن مدى حبها وعشقها له.

ونشرت هنادي، صورة جمعته بوالدها ظهرت من خلالها وهي تقبله وأمامهم التورتة، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام": "كل سنه وحضرتك احلى حاجه في حياتي , ربنا يخليك ليا.. بحبك يا بابا".

وتشارك هنادي مهنا، في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها: ربنا يخليك ليا

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