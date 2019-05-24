جماهير الزمالك تحتشد فى ملعب أبورجيلة لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية .. فيديو وصور

بدأت جماهير الزمالك فى التوافد على بوابات القلعة البيضاء بميت عقبة، من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.



تلقى الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس خسارة فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي 0-1.



ووزعت تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة بواقع تذكرتين لأعضاء القلعة البيضاء، تحت إشراف المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض.





