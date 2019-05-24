ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جماهير الزمالك تحتشد فى ملعب أبورجيلة لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية .. فيديو وصور

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:56 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - حسن العمدة
بدأت جماهير الزمالك فى التوافد على بوابات القلعة البيضاء بميت عقبة، من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

تلقى الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس خسارة فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي 0-1.

ووزعت تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة بواقع تذكرتين لأعضاء القلعة البيضاء، تحت إشراف المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض.


ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن خبرا سارا بخصوص فصل الصيف.. فيديو

رغم وفاته.. زوج عزيزة جلال يخطف قلوب المشاهدين.. فيديو

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

الضربات تتوالي على العملة الخضراء..تراجع جديد يضرب الدولار بسبب الصناعات التحويلية

امشي على الرصيف.. المرور: غرامة 5 جنيهات لعدم السير على الأرصفة واستخدام أماكن عبور المشاة

الخطيب يدرس دعوة مجلس الأهلي لاجتماع طارئ لحسم موقف الدوري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. فرخة مشوية بالثوم وطاجن بطاطس بالكبد والقوانص وقرع بالكوارع.. والحلو: جلاش مكعبات

بإطلالة عصرية.. شذى حسون تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور