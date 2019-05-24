محمد صلاح يدخل قائمة المرشحين لـ الفوز بالكرة الذهبية

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية بأن مكاتب المراهنات فى أوروبا وضعت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة ضمت 5 لاعبين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2019.



وحسب ما ذكرته الصحيفة أن مكاتب المراهنات فى أوروبا وضعت قائمة ضمت 5 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، وهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وساديو مانى وفيرجيل فان دايك.



وتحدثت الصحيفة الإسبانية أن اختيار صلاح جاء بعد وصول ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالى، واحتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ساهم فى تواجد 3 لاعبين بقائمة المرشحين الخمسة لحصد الجائزة.



جدير بالذكر أن محمد صلاح احتل المركز السادس فى قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتى تمنح جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب فى العالم.

