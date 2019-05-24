رئيس الصحفيين العرب يشكر الحكومة على زيادة دعمها السنوي للاتحاد

تقدم رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، بالشكر للحكومة المصرية على زيادة دعمها السنوي للاتحاد.



جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء الاتحاد العام للصحفيين العرب، التقرير المالي للاتحاد في اجتماع الأمانة العامة بالقاهرة اليوم الجمعة، الذي شهد حضورا كبيرا من ممثلي الدول العربية، حيث تقدموا بعدة مقترحات لزيادة موارد الاتحاد.



وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، زيادة الدعم السنوي للاتحاد من الحكومة المصرية ليصبح مليوني جنيه بدلا من ٢٥٠ ألفا، كما دعا إلى أن تستضيف مصر المؤتمر القادم لاتحاد الصحفيين العرب، وأن تتحمل نقابة الصحفيين المصرية كافة ترتيبات ومتطلبات المؤتمر.



وتقدم عدنان الراشد، نائب رئيس الاتحاد والأمين العام لجمعية الصحفيين الكويتية، بكل الشكر والتقدير للدعم المصري نقابة وحكومة.



من جهته، أكد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين ضرورة البحث عن مصدر مالية غير اشتراكات النقابات، قائلا إنه مطلوب من الدول الخليجية القادرة في الخليج أن تتقدم بتبرعات موسمية لدعم موارد الاتحاد، وأن يتوجه وفد من الاتحاد بزيارات للحكومات لطلب الحصول على دعم سنوي أو موسمي.



وشدد ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، على ضرورة إعادة هيكلة اتحاد الصحفيين العرب وتنويع مصادر تمويله، وأن تكون التمويلات واضحة وشفافة وغير مشروطة، لافتا إلى أنه لاشئ يلزم بأن تكون التمويلات متنوعة، وأن يكون هناك إلزام بتنفيذ الاقتراحات التي تطرح ويتم الاتفاق عليها.



وأكد محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، ضرورة اللجوء إلى مصادر دعم مستدامة تجعل الدخل ثابتا ومستمرا، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة الاتحاد يجب أن تكون أولوية قصوى، حتى يكون له دور فعال في دعم الصحفيين ونقاباتهم.



وأكد الحمادي أن اتحاد الصحفيين العرب كيان قوي وله احترام وسمعة في المنطقة ويجب المحافظة على هذا الكيان، مقترحا اللجوء إلى بيت خبرة لبحث إعادة هيكلة الاتحاد.



واقترح الياس مراد، نقيب الصحفيين السوريين، تخصيص عائد عدد من اللوحات الإعلانية في الدول العربية لصالح الاتحاد، إضافة لتخصيص نسبة من عائد إعلانات الصحف بجميع الدول لتمويل الاتحاد.



وقال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، إنه لابد من إعادة هيكلة موارد الاتحاد، ومن التقدم بمشروع واضح لزيادة موارد لاتحاد الصحفيين العرب.