الجيش اليمني يحرز تقدمًا في جبهة الحشوة بصعدة

أحرزت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي، اليوم/الجمعة/، تقدمات استرتيجية في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة.



وقال مصدر عسكري يمني - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "أن قوات اللواء التاسع حرس حدود واللواء الأول حرس حدود، قاموا بعملية عسكرية مباغته تمكنوا من خلالها تحرير جبال (القاهرة) والتباب المحيطة بها وأطباق الحصار على جبل (القناصين) والسيطرة النارية عليه".



وأضاف "أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتكبيدها الكثير من الخسائر في العتاد".