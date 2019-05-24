يعزز فرص التصدير.. تجار بسوق العبور: قرار أوروبا بشأن الجوافة المصرية إيجابي

قال تجار بسوق العبور إن تراجع دول الاتحاد الأوروبى عن فرض أي فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة يعزز من فرص تصدير كميات كبيرة من محصول الموسم الحالي.



محمد سيد عبد الرحيم، تاجر فاكهة بسوق العبور، توقع ارتفاع سعر الجوافة في السوق المحلية بعد قرار الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن التصدير هو الذي يحدد سعر المنتج المحلي داخل السوق.



أوضح "عبد الرحيم" أنه يتم بيع كيلو جوافة التصدير على أرضه يسعر 20 جنيها وهو ما يعني أن سعرها محليا لن يقل عن 30 جنيها.



تابع أن الجوافة المصرية تلقى قبول الدول المستوردة لها إذا ما طبقت الشروط ومواصفات السلامة لافتا إلى أن عدد من الدول العربية تستقبل الجوافة المصرية وعلى رأسها السعودية.



ووافقت دول الاتحاد الأوروبى، فى خطاب رسمى صادر عن مكتب التمثيل التجارى المصرى ببروكسيل، خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول الأعضاء على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة.



تأتى تلك الموافقة فى ضوء الإجراءات الجديدة التى تطبقها مصر على الصادرات الزراعية المصرية، والجهود التى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، حفاظًا على سمعة المنتج المصرى، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وإزالة أية معوقات قد تواجهها.



عقد الجانب المصرى عدد من اللقاءات التشاورية بين الجانبين المصرى والاوروبى، لعرض الإجراءات الجديدة المطبقة على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة، حتى أبدى الجانب الأوروبى ارتياحه، وموافقته على عدم فرض فحوصات إضافية على صادرات مصر من المحصول.



وأكد الجانب المصرى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى ان الوزارة لازالت تواصل جهودها فى التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر فى هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية.