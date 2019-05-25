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فيديو جراف

فيديو جراف| قاتلة للبيئة والإنسان.. مخاطر غير متوقعة لـ أعقاب السجائر

السبت 25/مايو/2019 - 08:52 ص
اعقاب السجائر
اعقاب السجائر
شيرين أشرف
كشفت دراسة حديثة عن خطورة أعقاب السجائر أو الفلاتر، على البيئة والإنسان، وأنها لا تقل خطورة عن السجائر نفسها أو التدخين، ويُشاع أنها مصنوعة من القطن، ولكن الحقيقة أنها مكونة من أسيتات السليلوز، وهو أحد أنواع البلاستيك، الذي يحتاج 10 سنوات كي يتحلل.

وبحسب الدراسة فإن هذه الأعقاب من أكبر ملوثات البيئة، كونه تُلقى منها 23 مليون قطعة كل دقيقة، ويمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو.

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