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محافظات

إطلاق اسم صاحب أشهر صورة لنصر أكتوبر على ملاعب جامعة سوهاج الجديدة

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:00 م
صدى البلد
خالد رياض
قرر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إطلاق اسم البطل المصرى المقاتل الراحل عبدالرحمن أحمد عبد اللاه القاضى ابن مركز المراغة صاحب أشهر صورة معبرة عن فرحة النصر أثناء العبور والذي وافته المنية فجر أمس الخميس، علي مجمع ملاعب الجامعة الجديدة والمهداه من القوات المسلحة وذلك تكريما من الجامعة للبطل علي عطائه خلال حرب أكتوبر المجيدة.

ونعت الجامعة رئيسا ونوابا وعمداء وأعضاء هيئة التدريس، البطل وقدرت مشاركته واستبساله حيث كان فى مقدمة القوات التى عبرت قناة السويس لتحرير الأرض المصرية من العدو الإسرائيلى فى السادس من أكتوبر عام 1973 وتحطيم خط بارليف وإنهاء أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر.

وتقدمت الجامعة بخالص العزاء لأسرة البطل وتوجهت بالدعاء إلي الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وتجدد العهد والإنتماء والوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله للحفاظ على الأمن والاستقرار.

يذكر أن الجامعة سوف تضع صورة البطل الشهيرة داخل ملاعب الجامعة الجديدة مع نبذة عن حياة البطل الراحل وتضحياته.

كان التحق البطل عبدالرحمن بالتجنيد عقب تخرجُه مباشرةً، إذ بدأ حياته العسكرية في مركز التدريب اشترك في البداية بسلاح المدرعات ثم التحق بتخصص اتصالات سلكية ولاسلكية بسلاح المدرعات، وفيما بعد استقر في الكتيبة «212» الفرقة 19 مشاة الموجودة بالكيلو 16 طريق القاهرة السويس وشارك في حرب الاستنزاف ثم انتصار اكتوبر المجيد.

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