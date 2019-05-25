علامات ليلة القدر

قال الشيخ خالد عبد العظيم كبير الباحثين بالدعوة والإفتاء بالأزهر الشريف، إن ليلة القدر أمرنا رسول –صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان.



واستشهد "عبد العظيم" في تصريحات له، بحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت، قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟ قال: قولي: " اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".



وأوضح أن ليلة القدر ليلة عظيمة لكونها أنزل فيها القرآن، وهي خيرا من ألف شهر أي ما يعادل 85 سنة وثلث، مشيرًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- عندما نظر لأعمار الأمم وعمر أمته وجد أن أعمار أمته أقل من الأعمار السابقة، فسأل الله سبحانه وتعالى فأعطاه ليلة القدر التي هي أفضل من 58 وثلث عبادة، فهذه الليلة كرم من الله علينا.



وأوضح، أن ليلة القدر لها علامات، من بينها أنها ليلة صافية لا نسمع فيها نباح كلب ولا نهيق حمار، صبيحتها تكون الشمس مثل طبق الفضة ليس بها شعاع، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".