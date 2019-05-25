أبرز أحداث اليوم الثاني لـ كأس العالم للشباب 2019‎ .. نيجيريا تضرب قطر برباعية..فيديو

16 هدفا هي حصيلة اليوم الثاني من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في بولندا.



نتائج كبيرة في مباراتين وأهداف أكثر من رائعة تزيد من قوة التنافسية مع مرور الوقت، وإليكم أبرز أحداث اليوم الثاني.



المجموعة الثالثة

تحت عنوان "العرضيات هي كلمة السر" سحق المنتخب النيوزيلاندي نظيره الهندوراسي بخماسية نظيفة في أكبر انتصارات البطولة حتى الآن.



داروين دييجو افتتح النتيجة مبكرا بهدف في الدقيقة الثامنة بالخطأ في مرماه من عرضية، وأضاف بين وين هدفين عزز بهما تقدم نيوزيلاندا وكلاهما من عرضيات، الأول بقدمه والثاني برأسية.



وفي الدقيقة 51 أضاف ساربيرت سينجه الهدف الرابع لمنتخب بلاده، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني سجل ماثيو كونري الهدف الخامس في المرمى الخالي من الحارس.



وحققت أوروجواي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام النرويج، بفضل هدف داروين نونيز في الدقيقة 21 من تسديدة قوية من فوق الحارس، والذي تم اختياره هدف اليوم من قِبل "فيفا".



وأضاف جينيلا فرانشيسكو الهدف الثاني للألبيسيلستي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة اثنين من مدافعي النرويج.



وقلص ديلي بروشجريفينك النتيجة للنرويج بعد مرور دقيقتين من بداية اللقاء مستغلا تمريرة طولية من بروكييت، وفشلت محاولات النرويج للتعادل لينهي براين رودريجيز الأمور بهدف ثالث.



ليتصدر المنتخب النيوزيلاندي بفارق الأهداف عن نظيره الأوروجوياني، إذ تلتقي نيوزيلاندا مع النرويج في الجولة المقبلة بينما تواجه أوروجواي نظيرتها الهندوراس.



المجموعة الرابعة



تفوق المنتخب النيجيري برباعية دون رد على حساب المنتخب القطري في افتتاحية مباريات المجموعة والتي تضم أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وسجل ماكسويل إفيوم هدف التقدم للنسور الخضر في الدقيقة 12 بعد عرضية من القائد إيكيوم أدو فشل الحارس القطري في التعامل معها ليسكنها الشباك بسهولة.





وعزز أوكيشوكو أوفيا النتيجة بهدف ثان بعد مجهود فردي من أدو مستغلا عرضيته الأرضية ليودع الهدف الثاني.



وفي الشوط الثاني زاد توم ديلي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 68 من انفراد تام، وأنهى أليو سالاودين أهداف النسور الخضر بهدف رابع في الدقيقة 74.

وقاد الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد الإسباني منتخب بلاده للفوز على الولايات المتحدة الأمريكية.



تقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة 26 عن طريق سيرجي بوليستا، وعدّل براندون سرفانيا من صناعة تيموتي وايا ابن الأسطورة الليبيرية جورج وايا، النتيجة مباشرة للولايات المتحدة بعد 4 دقائق.



ومع بداية الشوط الثاني تقدمت أوكرانيا بهدف الفوز عن طريق رأسية دينيس بوبوف في الدقيقة 51، ليتألق لونين والقائم الأيمن في الزود عن مرمى الأصفر والأزرق.

لتتصدر نيجيريا بفارق الأهداف الترتيب برصيد 3 نقاط عن أوكرانيا، مقابل صفر من النقاط لقطر والولايات المتحدة.



وتلتقى نيجيريا مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل مواجهة أوكرانيا وقطر في الجولة الثانية من المجموعة.