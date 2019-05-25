هند صبري تتألق بجلسة تصوير جديدة.. صور

نشرت الفنانة هند صبرى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى" إنستجرام"، صورا لها من جلسة تصوير جديدة، حيث غلب عليها الطابع العربي.





كان آخر أعمال هند صبري التليفزيونية مسلسل "حلاوة الدنيا" من تأليف سما أحمد وإنجى القاسم، تحت إشراف السيناريست تامر حبيب، وإخراج حسين المنباوى، والعمل من بطولة هند صبرى وظافر العابدين وأنوشكا، وحنان مطاوع، وهانى عادل، ومصطفى فهمى، ونهى عابدين، ورجاء الجداوي.



