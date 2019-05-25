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فن

هند صبري تتألق بجلسة تصوير جديدة.. صور

السبت 25/مايو/2019 - 04:47 ص
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة هند صبرى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى" إنستجرام"، صورا لها من جلسة تصوير جديدة، حيث غلب عليها الطابع العربي.

كان آخر أعمال هند صبري التليفزيونية  مسلسل "حلاوة الدنيا" من تأليف سما أحمد وإنجى القاسم، تحت إشراف السيناريست تامر حبيب، وإخراج حسين المنباوى، والعمل من بطولة هند صبرى وظافر العابدين وأنوشكا، وحنان مطاوع، وهانى عادل، ومصطفى فهمى، ونهى عابدين، ورجاء الجداوي.

من ناحية أخرى انتهت هند صبري من تصوير عدد من الأعمال السينمائية وهما الكنز 2 مع الفنان محمد رمضان وفيلم الممر مع أحمد عز وفيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز .
هند صبري تتألق بجلسة تصوير جديدة.. صور
هند صبري تتألق بجلسة تصوير جديدة.. صور
هند صبري تتألق بجلسة تصوير جديدة.. صور
هند صبري تتألق بجلسة تصوير جديدة.. صور

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