انتهاء الموجة الحارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم السبت 25-5-2019.. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، مقطع فيديو يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25-5-2019 في مختلف المحافظات وجاءت على النحو التالي:



الصغرى العظمى

القاهرة 36 22

الإسكندرية 26 20

مطروح 25 19

دمياط 28 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 34 19

السويس 34 22

العريش 30 20

رفح 27 21

طابا 35 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 26

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

أسيوط 40 26

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

شلاتين 37 24

حلايب 33 26

الوادي الجديد 42 26

