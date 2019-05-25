ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

انتهاء الموجة الحارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم السبت 25-5-2019.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 08:24 ص
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة
مي محمد
استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، مقطع فيديو يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25-5-2019 في مختلف المحافظات وجاءت على النحو التالي:

الصغرى العظمى
القاهرة 36 22
الإسكندرية 26 20
مطروح 25 19
دمياط 28 21
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 34 19
السويس 34 22
العريش 30 20
رفح 27 21
طابا 35 24
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 38 26
الفيوم 37 23
بني سويف 37 23
أسيوط 40 26
الأقصر 44 27
أسوان 44 28
شلاتين 37 24
حلايب 33 26
الوادي الجديد 42 26

ترشيحاتنا

المساواة بين الجميع.. فرج عامر يكشف موقف سموحة من قرارات الأهلي

7 أسباب وراء تراجع الدولار أمام الجنيه.. تعرف عليها

بيان الأهلى بين مع وضد.. 4 أندية تؤيد الأحمر وفريقان يعترضان

انتخابات تركيا.. ضربة قوية لمصداقية CNN

شاهد.. طلاب يغنون يا بتفكر يا بتحس ​لشيرين عبد الوهاب من داخل المدرسة

بديل أندرويد.. ما سبب تسمية هواوي لنظامها الجديد بـ Hongmeng ؟

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ناهد السباعي في عيد ميلادها

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور