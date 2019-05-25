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أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 25-5-2019.. فيديو تفصيلي

السبت 25/مايو/2019 - 08:51 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم،السبت ، الموافق 25 -5- 2019.

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي: 
عيار 24: 695 جنيها.
عيار 21: 608 جنيهات.
عيار 18: 521 جنيها.
الجنيه الذهب: 4864 جنيها.

فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.08 جنيه، وشراء 16.96 جنيه.
اليورو: بيع 19.06 جنيه، وشراء 19.92 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 21.78 جنيه، وشراء 21.60 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.54 جنيه، وشراء 15.42 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.92 جنيه، وشراء 16.79جنيه.

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