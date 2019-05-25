بورصة الدواجن .. كيلو الدجاج يسجل 30 جنيها.. وكرتونة البيض 27 جنيها

ننشر أسعار الدواجن، اليوم السبت، 25 مايو 2019، طبقا لسعر بورصة الدواجن الرئيسية، وتماشيا مع التغيرات اليومية.



وتراوحت أسعار الدواجن اليوم بين 29 و30 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو بـ32 و33 جنيها، بينما سجل الكتكوت الأبيض سعرا يتراوح ما بين 3.50 إلى 7 جنيهات.



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر 26 و27 جنيها، وسجلت الأمهات البيضاء نحو 21 و22 جنيها.



ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويا.

