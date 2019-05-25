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حوادث

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى مخدر البانجو بالخانكة

السبت 25/مايو/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاملين خردة للاتجار فى مخدر البانجو بمنطقة القلج بمركز الخانكة، أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث مركز مفادها قيام كل من "محمد ع م" عامل خردة ومقيم شارع الصابون - القلج – دائرة المركز و"أحمد ه م" عامل خردة ومقيم ذات العنوان و"محمد ر س" عامل خردة ومقيم ذات العنوان بتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة ويتخذون من عملهم فى الخردة لتوزيع المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو تزن 500 جرام ومبلغ 270 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وتولت النيابة التحقيق.

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