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رياضة

أبرزها السعودية وفرنسا.. 4 مواجهات نارية في كأس العالم للشباب

السبت 25/مايو/2019 - 10:24 ص
منتخب السعودية للشباب
منتخب السعودية للشباب
محمد السعيد
يواجه منتخب السعودية نظيره الفرنسي، اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات دور المجوعاتـ، من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تقام حاليًا في بولندا.

ويسعى منتخب السعودية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا، للحفاظ على أمآله الكبيرة في تخطي دور المجموعات عندما يواجه مالي وبنما في المباراتين المقبلتين.

على الصعيد التاريخي توج منتخب فرنسا ببطولة مرة واحدة في تاريخه، بينما لم يعرف منتخب السعودية طعم التتويج طوال تاريخ البطولة.

وتقام ثلاث مواجهات نارية أيضًا، اليوم، حيث يصطدم المنتخب النيجيري بنظيره الأرجنتيني، ومنتخب ابلرتغال بكوريا الجنوبية، وأخيرًا يلتقي منتخب مالي نظيره بنما.

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