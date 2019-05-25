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أخبار العالم

المقاومة اليمنية تصد هجوما حوثيا على مواقعها جنوب الحديدة

السبت 25/مايو/2019 - 10:39 ص
قوات المقاومة اليمنية
قوات المقاومة اليمنية المشتركة
أ ش أ
أفادت مصادر يمنية محلية بأن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تصدت لهجوم لميليشيات الحوثي بمختلف الأسلحة على مواقعها في منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

وقالت المصادر - لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - " إن ميليشيات الحوثي تحشد قواتها في جبهات التماس مع قوات المقاومة في المدينة ، كما كثفت الميليشيات إطلاق القذائف الثقيلة نحو المناطق المحرر شرق مدينة الحديدة وشارعي (الخمسين وصنعاء)، لافتة إلى استهداف الميليشيات سوق حيس ، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين .

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة والحزام الأمني قد سيطرتا على 11 موقعا في جبهة قعطبة شمال محافظة الضالع بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

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