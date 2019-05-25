ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رابع أكبر منتج في العالم.. حملة في البرازيل لإعادة تدوير النفايات.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 01:33 م
تدوير النفايات
تدوير النفايات
مي محمد
عرضت فضائية "الآن"، اليوم السبت، تقريرا حول حملة في البرازيل لإعادة تدوير النفايات.

وأوضح التقرير أن البرازيل تعد رابع أكبر منتج القمامة البلاستيكية في العالم، وفقا لتقرير صدر حديثا عن الصندوق العالمي للحياة البرية.

وأشار التقرير إلى أن البرازيل، تعيد تدوير 01.28% فقط من أصل 11 مليون طن و400 ألف نفايات التى تنتجها كل عام.

ترشيحاتنا

الإفتاء تصحح خطأ في صلاة التهجد يخالف سنة الرسول الكريم

خاف يتفضح في رمضان.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عجوز بولاق الدكرور

الأهلي يستقر على الهيكل الرئيسي لقائمة الأهلي.. تعرف على الخريطة الكاملة للفريق في الموسم المقبل

في غسيل نصف مليون جنيه.. إيداع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية القفص

لماذا تواصل المجنونة عدم الاستقرار؟.. كيلو الطماطم يسجل 6.5 جنيه والليمون بـ35 في سوق العبور

هنيدي يسخر من حجاب أحمد فهمي: المهم يكون عن اقتناع.. والأخير يرد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة رامز في الشلال.. الغوريلا غير عدوانية ولا تأكل الإنسان.. اعرف التفاصيل

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

عاش هنا يوثق كواليس سجن توفيق الحكيم.. وأسرار تلقيبه بـ عدو المرأة وزواجه السرى وكواليس علاقته بـ عبد الناصر