رابع أكبر منتج في العالم.. حملة في البرازيل لإعادة تدوير النفايات.. فيديو

عرضت فضائية "الآن"، اليوم السبت، تقريرا حول حملة في البرازيل لإعادة تدوير النفايات.



وأوضح التقرير أن البرازيل تعد رابع أكبر منتج القمامة البلاستيكية في العالم، وفقا لتقرير صدر حديثا عن الصندوق العالمي للحياة البرية.



وأشار التقرير إلى أن البرازيل، تعيد تدوير 01.28% فقط من أصل 11 مليون طن و400 ألف نفايات التى تنتجها كل عام.

