مفيش فنانة عملت اللي أنا عملته.. ريم البارودي تتحدث عن مسيرتها الفنية.. فيديو

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على برنامج "غبقة سكوب" الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد، حيث تطرقت "البارودي" خلال حديثها عن أدوارها المميزة التي قدمتها في الكثير من الأعمال خاصة الصعيدية منها، كما تحدثت عن بعض الأسرار الجديدة في علاقتها الماضية مع أحمد سعد.



وقالت الفنانة ريم البارودي، إنها أخرجت الكثير من الطاقة السلبية التي تحملها بداخلها أثناء تأديتها لدورها في مسلسل "قيد عائلي"، قائلة: " لولا قيد عائلي كان زماني في مستشفى للأمراض النفسية، وكنت اتجننت".



وتابعت: " أنها قامت بتأدية 4 مسلسلات باللهجة الصعيدية، منذ بداية مشوارها الفني، وهم؛ حدائق الشيطان، أزهار، الرحايا، ومملكة الجبل، قائلة: " في بنات جيلي كلهم محدش عمل كدا"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من أهل الصعيد ذوات شعر أشقر وعيون ملونة، مشيرة إلى أن أدائها للهجة الصعيدية كان صعبًا عليها، حيث أنها كانت تتلقى تعليمها في مدارس لغات ولذلك اللغة العربية صعبة عليها، مؤكدة أنها كانت تخضع للكثير من البروفات.



وأكدت الفنانة على حبها وتقديرها الكبير للإعلامي مفيد فوزي، حيث أنه هو أول من كتب عنها بعد دورها في مسلسل "حدائق الشيطان" وهو لا يعرفها.



وعن فنانها المفضل قالت "البارودي" أنها من أشد المحبين للفنان تامر حسني، قائلة: " أنا بعشقه وهو نجم الجيل بجد"، مؤكدة على أن هناك الكثير من الأجيال تجتمع على حبه، حيث أنه أن ينجح في الغناء والتمثيل معًا.



وعن سؤال الإعلامية فجر السعيد لها : " هل تحبين تامر حسني نكاية في أحمد سعد حيث أنهم يتنافسون"، ردت ريم البارودي قائلة: " إيه اللي جاب القلعة جنب البحر".



وعن علاقاتها السابقة مع الفنان أحمد سعد، قالت الفنانة ريم البارودي، أنها لا تجيد الطبخ نهائيًا، مشيرة إلى أنه في فترة زواجها من أحمد سعد كان هو من يقوم بالطبخ، مؤكدة أن صدمة علاقاتها بأحمد سعد كانت من أقوى صدمات حياتها، حيث أنها لم تتعرض للكثير من الصدمات في حياتها، مشيرة إلى أنها من أذت نفسها في تلك العلاقة حيث أنها صبرت كثيرًا عليه.



ونفت "البارودي" محاولتها فيما قبل للانتحار بسبب علاقتها بأحمد سعد، كما تردد على لسان البعض، موضحة أنها تستغرب كثيرًا ممن يرددون الشائعات حولها بالرغم من أنها من أكثر الفنانات التي تخرج عن صمتها وتتحدث للجمهور.



وأوضحت "البارودي" أنها من مواليد برج الميزان، مشيرة إلى أن هذا البرج من أهم صفاته هو احتوائه على العديد من الشخصيات بداخلها، كما أنه يفرض شخصيته على من حوله، مؤكدة على أنها من أكثر الشخصيات المتفائلة والمحبة للحياة، مؤكدة على أنها ستتزوج عندما يأتيها الشخص المناسب.





