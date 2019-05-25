عمر خيرت ينتهي من تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين أغاني فيلم الممر

انتهى الموسيقار عمر خيرت من تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، كما قام بتلحين أغنيتين يتم تقديمهما خلال أحداث الفيلم، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ابتداءً من يوم 4 يونيو المقبل بالتزامن مع الذكرى الـ 52 لهزيمة 67.



ويعد فيلم "الممر" التعاون الخامس بين المخرج شريف عرفة والموسيقار عمر خيرت بعد أفلام "النوم في العسل، مافيا، الجزيرة الجزء الأول وولاد العم وأخيرًا الجزيرة الجزء الثاني عام 2014".



وكان عمر خيرت قد ألغى حفلاته الغنائية التي كان من المقرر إقامتها في شهر أبريل الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك للانتهاء من الموسيقى التصويرية للفيلم.



فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



ويشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.