موجز البلد| السيسي يهنئ الأفارقة .. راموس في طريقه لـ ليفربول .. مائدة إفطار رمضان أسرة ملك الأردن

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعةً من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.



من بين هذه الأخبار؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الدول والشعوب الإفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، ويلقي كلمة بمناسبة ذلك اليوم.



ليفربول يدخل في منافسة مع مانشستر يونايتد لضم سيرجيو راموس نجم ريال مدريد، ومقطع فيديو يظهر لحظات الإفطار بين أفراد أسرة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني.



ومن خلال الفيديوجراف التالي يمكنك التعرف على أبرز الأخبار على مدار اليوم.

