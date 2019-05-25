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محلل سعودي: إيران تختبئ خلف الجماعات الإرهابية المسلحة وهذا ما يشكل قلقًا للمنطقة

السبت 25/مايو/2019 - 04:28 م
الجماعات الإرهابية
الجماعات الإرهابية / أرشيفية
خالد محيي الدين
قال مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي، إن المشهد السياسي الآن وما تمر به المنطقة من أزمات عجلت من تمرير صفقة الأسلحة المقررة مسبقًا، لافتًا إلى أن المشهد السياسي فرض على دول مجلس التعاون الخليجي سرعة الردع للرد على التهديدات الإيرانية.

وأضاف العاتي خلال مداخلته الهاتفية بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن السعودية والإمارات يقوما بواجب حربي لاستعادة الأمن القومي العربي الذي شهد العديد من التدخلات الإقليمية والدولية.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أن الجيش السعودي يمر بعملية تطوير شاملة على مستوى التسليح، موضحًا أن إيران تختبأ خلف الجماعات الإرهابية المسلحة وهذا الذي يشكل قلقًا للمنطقة.

يذكر أن وكالة ميزان الإيرانية للأخبار نقلت عن مستشار للقيادة العسكرية الإيرانية قوله إن بوسع بلاده أن تغرق السفن الحربية الأمريكية بصواريخ وأسلحة وصفها بالسرية، حيث تزامنت هذه التصريحات مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن لردع إيران.

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