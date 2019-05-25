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أخبار العالم

منظمة غينية تمنح الرئيس السيسي لقب زعيم أفريقيا 2019

السبت 25/مايو/2019 - 04:43 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد محرم
ذكر موقع "جيني لايف" الغيني أن منظمة "كوب جينيا" (Cope-Guinea) غير الحكومية قررت منح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقب "زعيم أفريقيا" لعام 2019.

وأوضح الموقع أن المنظمة أقامت احتفالًا خاصًا بهذه المناسبة أمس الجمعة، بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية لمصر وعدد من الدول الأفريقية في غينيا.

ونقل الموقع عن رئيس المنظمة بول تامبا كامانو تأكيده أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في وقت الحاجة إليه. لقد فعل الكثير لمصر وللقارة الأفريقية، لذا قررت منظمة كوب جينيا منح جائزة زعيم أفريقيا 2019 للرئيس السيسي".

وسلمت المنظمة الجائزة للقائم بأعمال السفير المصري في غينيا السيد نبيل، الذي وجه الشكر للمنظمة ورئيسها، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تساهم في تنمية بلدان القارة الأفريقية ودعم جهود مكافحة الإرهاب، ومن ثم فالجائزة تذهب إلى القائد الصحيح.

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