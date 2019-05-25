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منوعات

مرشح للانتخابات الهندية ينفجر بالبكاء.. حصل على 5 أصوات وعائلته تتكون من 9 أفراد.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 05:48 م
المرشح الهندي شترن
المرشح الهندي شترن
أماني إبراهيم
لم يتقبل أحد المرشحين البرلمانيين في الهند خسارته في الانتخابات، وكان رده فعله الغريب هو بكاؤه بشدة خلال تسجيله للقاء صحفي.

شعر المرشح المستقل نيتو شترن والا، الذي تنافس على مقعد جالاندهار في البنجاب بخيبة أمل شديدة فور إعلان خسارته، ووفقا لصحيفة إنديان إكسبريس الهندية فإن بكاءه كان بسبب خيانة أفراد عائلته له.

أوضح شترن وهو يبكي أن سر حزنه هو تلقيه خمسة أصوات فقط على الرغم من أنه يوجد في عائلته تسعة أفراد يحق لهم الانتخاب.

وانهار شترن خلال لقائه مع صحيفة جاج بني البنجابية معربا عن خيبة أمله، وزعم أنه قد تم العبث بالنتائج وتغييرها، فعند سؤاله عما إذا كانت عائلته لم تصوت لصالحه قال "لا يا سيدي لقد كانت الانتخابات غير شريفة".

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