محافظ الوادي يشارك أهالي قرية بولاق في الإفطار الجماعي

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم بالإفطار الجماعي الذي أقيم بقرية بولاق بالخارجة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وأهالي القرية.



وعبر المحافظ عن سعادته بهذا التجمع الذي يسوده مشاعر الود والترابط داعياََ إلي تعميم الفكرة بكل مدينة وقرية بالمحافظة للحفاظ على تماسك ووحدة وترابط أبنائها.