أحمد صلاح حسني ينشر صورة من كواليس لآخر نفس

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة تجمعه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل لآخر نفس الذي يعرض حاليا في المارثون الرمضاني وعلق قائلا :" سلمي وسليم ".



مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف ، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز ، فتحى عبد الوهاب،أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى ، مصطفى حشيش.

