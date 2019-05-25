ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن عقب رحلته الرعوية إلى أوروبا

السبت 25/مايو/2019 - 11:58 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب - سامح سلام
وصل إلى أرض الوطن اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعد جولة رعوية بكنائس ألمانيا وسويسرا وانجلترا، استغرقت أسبوعين، دشن خلالها خمس كنائس أربعا منها بألمانيا، وواحدة بزيورخ بسويسرا. وعقد عدة اجتماعات رعوية وتعليمية وإدارية مع أبنائه المهاجرين ومجالس الكنائس ورعاتها من الآباء الأساقفة والكهنة.

وكان من أبرز أنشطة قداسة البابا إلى جانب تدشين الكنائس افتتاحه لمركز خدمة للشباب وحضوره العرض المسرحي الراقي "ستيفانيا" والذي قدمه فريق المسرح التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية.

وعلى المستوى الرسمي التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بسفراء مصر بالدول التي زارها، كما استقبله وزاره العديد من المسؤولين المحليين بكل المدن التي زارها.

المشهد الأبرز في زيارة قداسة البابا تمثل في الاستقبال الحافل الذي أُستقبِل به قداسته من قبل الشعب القبطي في كل الكنائس التي زارها، أطفالًا وكبارًا، وكذلك الشخصيات الرسمية التي التقاها.

وعلى الصعيد الإعلامي أجرى قداسته عدة مقابلات صحفية وتليفزيونية في ألمانيا وسويسرا إلى جانب ثلاثة لقاءات مع قناتي ctv وME Sat القبطيتين، كما كانت هناك فرصة لإجراء قداسته بعض الفحوصات الطبية.

ترشيحاتنا

شاهد.. صور استقبال السيسي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

فيديو من داخل الحرم النبوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بشأن الانسحاب من الدوري.. تعليق غامض من خالد الغندور على بيان الأهلي

شاهد الظهور الأول لـ شوبير وسيف زاهر على قناة تايم سبورت

شاهد .. هدفا فالنسيا في شباك برشلونة خلال الشوط الأول

سيد عبد الحفيظ: لو جوارديولا بيدرب الأهلي مش هيحقق المركز الثاني

ads

كنت فاكرة السمك هياكله.. اعترافات صادمة لـ قاتلة طفلها بـ شرم الشيخ.. صور

تعليق غريب من إسرائيل على هطول الأمطار داخل الحرم المكي

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور

شوبير يحرج سيف زاهر على الهواء

وفاة الطفلة صوفيا .. عانت بسبب تعرضها للهجوم والسخرية من شكلها

درة القاهرة الجديدة.. الرحاب فى ثوب جديد.. هشام طلعت مصطفى يفاجئ سكانها بأخبار سارة ويرفع شعار الرحابيون أولا.. تطوير شامل فى الخدمات وافتتاحات متتالية خلال الفترة القادمة

أساء للأفارقة.. الأعلى للإعلام يحقق في مخالفات برنامج شيخ الحارة

الفرنسي هيرفي رينار يستعد لتدريب فريق مصري .. تعرف عليه

بعد 13 سنة من خناقة حسن شحاته وميدو.. شوبير يكشف سرا جديدا عنها

شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا

هذه المحافظات شديدة الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور